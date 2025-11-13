Aseguran que Colo-Colo y Universidad Católica lucharían por fichaje de un campeón con Coquimbo Unido

Sin dudas que el flamante campeón Coquimbo Unido fue el mejor equipo de la temporada y principalmente destacó en el aspecto defensivo.

Por eso, varios jugadores del cuadro "pirata" ya despertaron el interés de otros clubes de cara a la siguiente campaña, sobre todo de dos de los denominados grandes del fútbol chileno.

En ese sentido, y según dio a conocer radio ADN, Colo-Colo y Universidad Católica se pelearían a uno de los bastiones de la zaga del conjunto aurinegro.

El citado medio aseguró que el Cacique y la escuadra de la franja ya iniciaron gestiones por el defensor argentino Bruno Cabrera.

En el caso de los cruzados, el interés surgiría ante la posible partida de Daniel González al extranjero, mientras que en el elenco albo sería por la búsqueda con urgencia de un zaguero central, ante las probables salidas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia.

