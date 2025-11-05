Aseguran que Alexis Sánchez seguirá hasta diciembre fuera de las canchas por su lesión

Alexis Sánchez tuvo un tremendo inicio de temporada en el Sevilla. En sus primeros partidos, mostró un gran nivel y aportó con dos goles y asistencias.

Sin embargo, el tocopillano vio frenado su buen momento por un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, el cual lo tiene alejado de las canchas.

Se esperaba que el goleador histórico de la Roja pudiera estar de regreso después de la fecha FIFA de noviembre, pero desde España adelantaron que todavía no está listo.

El medio Estadio Deportivo dio a conocer los plazos que maneja el conjunto andaluz, y publicó que al atacante "no se le espera antes del mes de diciembre".

Consignar que el Sevilla se prepara para enfrentar al Osasuna por la Liga española este sábado 8 de noviembre a las 12:15 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

(Imagen: @alexis_officia1)

