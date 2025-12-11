Aseguran que Alan Saldivia podría partir de Colo-Colo a Peñarol

Mientras ya se definió que Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Óscar Opazo no seguirán en Colo-Colo de cara a la próxima temporada, se podría sumar a ellos Alan Saldivia.

Es que todo indica que el defensa uruguayo partiría al extranjero. De hecho, desde Dale Albo dieron a conocer que Peñarol de Montevideo está interesado en el zaguero.

"Alan Saldivia es un jugador al que se le busca club en el extranjero. Surgió la posibilidad de Peñarol y está la de Estados Unidos", expresaron desde el citado medio.

"Lo más probable es que se cierre la salida de Alan Saldivia. Es algo que todavía está en pañales, pero el objetivo es ese", añadieron.

Consignar que Saldivia tiene una cláusula de salida bastante alta, la cual asciende a cuatro millones de dólares y que se firmó cuando se extendió su contrato hasta el 2028.

