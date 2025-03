Arturo Vidal y opción de volver a la defensa: "Hubiese sido mejor que Cannavaro y Baresi"

Si bien, Arturo Vidal comenzó su carrera en Colo-Colo como defensor y hasta carrilero, ha realizado casi toda su trayectoria como mediocampista. Sin embargo, el propio futbolista reconoció que podría dejar la zona de volantes para volver a la zaga.

En ese sentido, el bicampeón de América con la Selección Chilena aseguró que se le haría "fácil" desempeñarse en dicha posición al referirse a su polifuncionalidad.

"Me ha ayudado mucho jugar en todas las posiciones. Yo no tengo problemas en jugar de central, volante o delantero. Lo que me gusta es jugar", comenzó diciendo en diálogo con el podcast Centenario, emitido en el canal de YouTube de Colo-Colo.

"Ahora o en un par de años puedo jugar fácilmente de central. Para mí es muy fácil esa posición, así lo veo yo, sin faltarle el respeto a los defensas. Pero para mí es una cosa de inteligencia. Técnicamente puedo jugar ahí, no tengo problemas con los pases", añadió.

Además, el oriundo de San Joaquín agregó que "a mí lo que me gusta es donde está el problema, donde puedo quitar la pelota y poder hacer goles, donde está el peligro del partido. Y encuentro que la parte defensiva se aleja un poco de eso, solo que hay que estar más concentrado".

Por último, Vidal sostuvo que "técnicamente, yo hubiese sido mejor central que Fabio Cannavaro y Franco Baresi".

