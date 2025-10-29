Arturo Vidal y la complicada temporada de Colo-Colo: "Nos falta tener un poco más de suerte"

En el año del centenario, Colo-Colo ha vivido una negra temporada, donde tras los malos resultados, actualmente solamente lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Arturo Vidal, volante y referente del Cacique, se refirió al duro momento del equipo y en el estreno de "Eterno", película que recorre la historia del cuadro albo, expresó: "Es un momento complicado, triste. Creo que merecemos mucho más de lo que se ha dado este año. Tenemos un gran equipo, no lo hemos podido demostrar y hay mucha frustración".

"Hay veces que hemos tenido el partido para ganar y al final nos empatan como con Limache. Hemos sacado resultados que no merecemos, pero es así el fútbol", añadió.

En la misma línea, el "king" realizó un paralelo con Coquimbo Unido, el sólido puntero que está a un paso de ser campeón: "Esto depende de los jugadores, de tener un poco más de suerte. Creo que el año pasado todas las pelotas que no entran ahora, entraban. Lo que le pasa a Coquimbo, cualquier cosa entra y por eso están así. A nosotros nos está tocando la mala, pero tenemos fe que con trabajo, con esfuerzo, sacrificio y el apoyo de la gente lo vamos a sacar esto adelante".

Por último, Vidal sostuvo: "Hemos tenido dos entrenadores espectaculares. (Jorge) Almirón, el profe que llegó ahora (Fernando Ortiz). Se trabaja muy fuerte, de primer nivel. Y los resultados no llegan. No sé qué pasa".

PURANOTICIA