Arturo Vidal y Gary Medel dedicaron emotivas palabras a Claudio Bravo tras anunciar su retiro

Claudio Bravo anunció su retiro del profesionalismo a los 41 años, poniendo fin a una larga trayectoria que lo llevó a brillar con las camisetas de clubes como Colo-Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City y Real Betis.

Aunque sin duda su principal legado lo dejó en la Selección chilena, donde fue titular indiscutido desde 2007 -salvo por esporádicas ausencias durante los últimos periodos- y además, logró levantar dos Copas América, y se transformó en uno de los jugadores con mayor presencia, disputando 150 encuentros.

Como era de esperarse, sus excompañeros en la Roja y sobre todo los integrantes de la Generación Dorada no quedaron al margen, especialmente Gary Medel y Arturo Vidal, quienes pese a los roces que tuvieron en un minuto, le dedicaron sentidas palabras al ahora ex guardameta.

"Capi, qué momentos vivimos con nuestro país, muchos años compartiendo juntos. Me llevo lo mejor de ti en cada momento que estuve a tu lado. Lo mejor en esta nueva etapa con tu linda familia", señaló el "Pitbull" en una de sus historias de Instagram.

Por su parte, el "King" realizó una publicación más extensa con varias imágenes junto a Bravo, señalando: "Capitán, has demostrado tu valentía con la decisión más difícil para quienes abrazamos esta profesión. Los que te conocemos sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado".

Por último, a propósito de las polémicas que vivieron tras la eliminación rumbo a Rusia 2018, Vidal subrayó que "tú y yo sabemos que siempre nos podremos mirar a los ojos, la vida y nuestro amado club nos formó con valores que siempre hemos sabido representar… querido Claudio te quiero y te admiro, éxito en esta nueva vida".

