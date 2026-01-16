Arturo Vidal y Colo-Colo: "El equipo lo va a hacer muy bien este año, porque estamos con mucha rabia"

Colo-Colo inició la noche del jueves su pretemporada con un sufrido triunfo en penales sobre Olimpia de Paraguay luego de haber igualado a cero cero en el tiempo reglamentario, en un encuentro válido por el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

Aun cuando el Cacique no logró imponerse en los 90 minutos, el resultado fue festejado por el mediocampista Arturo Vidal, quien destacó los entrenamientos previos del Cacique y la capacidad de sobreponerse a la inclemencia del tiempo en Uruguay.

"Súper malo el clima, estaba lloviendo fuerte, la humedad de la cancha, el pasto largo, la pelota... pero contento de volver a jugar; tuvimos una semana muy intensa en Pirque, así que nos faltaba jugar. Siempre es importante ganar", comentó el mediocampista en conversación con la transmisión oficial.

En esa misma línea, el ex seleccionado nacional subrayó que "los primeros entrenamientos han sido súper fuertes, tenemos esta semana para seguir preparándonos y partidos con rivales muy fuertes también. Esperamos prepararnos de la mejor forma para tener un año muy bueno, ya que tenemos solo el campeonato. No tenemos ningún torneo internacional, así que tenemos que prepararnos para ganar todo".

Por último y pensando en los desafíos de este año, el oriundo de San Joaquín advirtió que "hay que seguir trabajando, lo importante es que los que lleguen se adapten rápido. Creo que el equipo lo va a hacer muy bien este año, porque estamos con mucha rabia, así que esperamos que este año se den las cosas".

PURANOTICIA