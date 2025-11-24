Arturo Vidal: "Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo"

Colo-Colo goleó por 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental, resultado que dejó al Cacique en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

En el cotejo, Arturo Vidal fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, a los 65 minutos, cuando los albos ganaban parcialmente por 3-1.

Tras el encuentro, el volante se refirió a su suplencia y expresó de manera tajante: "Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo".

"Físicamente sí hay compañeros mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado, entonces es difícil meterse ya faltando tan poco para que termine el campeonato, pero lo tomo con tranquilidad", añadió.

Además, el "King" agregó: "Yo estoy preparado para lo que venga, si tengo que ayudar al equipo desde afuera, lo voy a hacer. Pero siempre me he tenido mucha confianza, y si estoy bien físicamente, no hay ninguno que se pueda igualar a mí".

Respecto al triunfo del Cacique, el bicampeón de América con la Roja sostuvo: "El camarín está contento porque se está mostrando en cancha lo que entrenamos, logrando resultados bastante buenos. Ya nos metimos en la pelea, quedan dos partidos y ojalá asegurar la clasificación".

"Ha sido un año bastante difícil, pero siempre supimos que teníamos un gran equipo y que en algún momento íbamos a empezar a jugar bien", sentenció Vidal.

