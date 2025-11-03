Arturo Vidal sorprendió y felicitó al campeón Coquimbo Unido

Coquimbo Unido ya es el flamante campeón del fútbol chileno. El cuadro "pirata" derrotó el domingo por 2-0 a Unión La Calera en un estadio Francisco Sánchez Rumoroso repleto y se consagro por primera vez en su historia como monarca de la Primera División.

El elenco aurinegro recibió diversos aplausos por su hazaña y uno de los que sorprendió fue Arturo Vidal, volante y referente de Colo-Colo.

A través de sus redes sociales, el bicampeón de América con la Roja felicitó al equipo nortino. "Felicitaciones, campeones", escribió el oriundo de San Joaquín en su cuenta de Instagram.

Consignar que Vidal no estuvo el reciente fin de semana en el triunfo del Cacique ante Ñublense en Chillán por problemas físicos.

