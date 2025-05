Arturo Vidal sería investigado por vínculos con casa de apuestas que lleva su nombre

Arturo Vidal sufrió la eliminación de Colo-Colo en la Copa Libertadores tras la goleada de Racing de Avellaneda, convirtiéndose además en blanco de fuertes cuestionamientos por el nivel exhibido en el encuentro disputado esta semana en Buenos Aires.

Pero no fue todo, ya que además fue expulsado, lo que de inmediato produjo una serie de sospechas relacionada a una casa de apuestas deportivas que el mismo futbolista promociona y que lleva su nombre, aunque no hay claridad si es o no de su propiedad. La suspicacias crecen al verificar que su tarjeta roja pagaba muy bien.

Según El Mercurio, podrían venirle fuertes sanciones a Vidal, ya que la ANFP “actuará en conformidad con el Código de Ética de la FIFA, que establece que los jugadores tienen prohibido participar, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con casas de apuestas vinculadas a fútbol. Esto incluye realizar apuestas, mantener vínculos comerciales, promocionar o colaborar con dichas entidades”.

Y es que en la sede del fútbol chileno advirtieron que el incumplimiento de esta prohibición conlleva una sanción mínima de 300 mil francos suizos, “sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que puedan imponerse".

Además, aseguran que lo que ocurrió con el futbolista chileno en el encuentro de Copa Libertadores ante Racing Club ya está en conocimiento del Comité de Ética de la Conmebol, “cuyos oficiales evalúan iniciar una investigación”.

