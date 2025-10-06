Arturo Vidal se lanza contra Nicolás Córdova y rechaza la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

Arturo Vidal se refirió a la búsqueda del nuevo técnico de la Selección chilena, rechazando los nombres de Nicolás Córdova y Manuel Pellegrini.

En diálogo con TNT Sports, el volante de Colo-Colo señaló que "no me gusta (Córdova). No está preparado para la selección de un país”.

El "King", además, se mostró critico con el DT de la Roja sub-20 por el nivel de su equipo en el Mundial. “Se le ha complicado en la sub-20... No hay una idea, no hay una forma de atacar, una forma de defender”, señaló.

El mediocampista también descartó la opción del entrenador del Betis de España, remarcando que "siempre se nombra, pero no creo que sea el hombre indicado. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección. A nivel de clubes le ha ido muy bien, todos lo sabemos. Prefiero que siga en lo que está, lo ha hecho muy bien”.

Finalmente, cerró diciendo que está disponible para defender la camiseta de Chile. “Yo sigo jugando al fútbol. Mientras siga jugando, voy a estar preparado para la selección y dispuesto a ayudar en lo que sea”.

PURANOTICIA