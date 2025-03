Arturo Vidal se comienza a resignar con la clasificación al Mundial tras el empate ante Ecuador: "Ya no depende de nosotros"

Solo caras largas y amargura se percibía entre los jugadores de la Selección chilena luego del empate a cero que obtuvo frente a Ecuador en el estadio Nacional, marcador que dejó a la Roja en última posición con diez puntos, lejos aun del anhelado repechaje,

El capitán del combinado criollo, Arturo Vidal, sacó la voz una vez terminado el partido y reconoció que la falta de efectividad en el arco contrario terminó siendo la principal causa de la paridad, teniendo en cuenta el dominio ejercido durante la primera fracción.

"Si hubiésemos metido un gol habría sido un partido perfecto. El primer tiempo fue lo mejor que ha hecho la Selección en muchos años. Tuvimos varias oportunidades, pero nos falló la puntería. Estoy triste, pero contento por eso, porque era un partido difícil", apuntó el histórico volante nacional.

A pesar de todo, el "King" sigue creyendo ciegamente en la clasificación y al ser consultado por este ítem remarcó que "me voy con la buena imagen que dio el equipo. No se dio, veremos los otros partidos. Si tenemos chances seguiremos peleando. Hoy la gente nos apoyó siempre, tuvimos cuántas oportunidades, no concretamos, pero me voy contento, no se pudo, pero seguiremos peleando".

“Mientras tengamos chances, tenemos que seguir pensando positivos, hasta que se nos dé. Tenemos que seguir jugando así y vamos a ver. Podemos sacar puntos, pero ya no depende de nosotros”, aclaró.

Sobre la distancia de cinco unidades que sacó Venezuela -elenco que se estaría quedando con la repesca-, el futbolista de Colo-Colo reiteró que "mientras tengamos chances, tenemos que seguir pensando positivo, seguir trabajando, seguir luchando todas las opciones. Venezuela hizo su trabajo, pero tenemos que seguir peleando. Si seguimos jugando así, podemos sacar puntos, pero ya no depende de nosotros, eso es lo triste".

Por último, Vidal se desmarcó de las voces críticas a la gestión del técnico Ricardo Gareca y aclaró que "yo no me quiero meter, me voy contento porque vi crecer a mis compañeros, están más maduros, con mucho carácter y personalidad. Al final de las Eliminatorias se verá lo que hay que hacer".

