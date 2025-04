Arturo Vidal respalda a Aníbal Mosa y espera que el 'Bloque Vial' se "vaya lo antes posible" de Colo-Colo

Un nuevo conflicto se vive al interior de Blanco y Negro. Es que en la junta de accionistas del pasado lunes, el bloque opositor a Aníbal Mosa realizó una denuncia que provocó que se rechazaran los estados financieros y se abriera una investigación por los próximos 60 días, lo cual puso en jaque la continuidad del timonel de la concesionaria que administra a Colo-Colo.

Y este miércoles, Arturo Vidal golpeó fuerte la mesa al referirse al conflicto que se vive en la sociedad anónima. En ese sentido, el "king" le entregó su completo respaldo a Mosa y se lanzó con todo en contra del bloque Vial y Ruiz-Tagle.

"Le tengo mucho cariño a Aníbal, siempre se la juega por el equipo, por los jugadores, es un presidente que ama a Colo-Colo y que le quiere dar lo mejor al club. Y la otra parte, el bloque Vial, no sé por qué se metieron a Colo-Colo, no sé si les gusta el fútbol. Lo único que sé es que solo dañan a Colo-Colo. Si no quieren estar, espero que se vayan lo antes posible. Colo-Colo no se puede manchar", expresó de manera tajante en conferencia de prensa.

"Ojalá Aníbal siga por muchos años más y pueda cumplir con la remodelación del estadio, así como con la seguridad que necesita Colo-Colo, para que el club siga creciendo y pueda ganar otra Libertadores, que es lo que quiere la gente", añadió el bicampeón de América con la Roja.

Además, el mediocampista se refirió al expediente disciplinario que abrió la Conmebol en su contra, por conductas que habría tenido en el partido ante Racing por Copa Libertadores: "No sé de qué me acusan. Ya es una cosa de locos que ellos busquen responsables entre los jugadores. Si quieren castigar por castigar, que lo hagan, pero no veo el detalle, no sé quién es la persona que inventó algo así. Molesta un poco que salga cada tontera, o que nos quieran castigar por cualquier cosa".

Por último, Vidal anticipó los partidos que tendrá el conjunto albo durante mayo, donde tendrá que visitar a Fortaleza y a Racing por el torneo continental: "Sabemos que este mes se viene muy complicado, tendremos muchos partidos, muchos viajes, pero estamos bien. Seguramente iremos rotando para que algunos jugadores estén en los partidos más importantes".

