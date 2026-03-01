Arturo Vidal: “Mientras esté activo, siempre puedo estar en la Selección”

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal abordó las críticas que ha recibido por su rendimiento reciente y aseguró que se mantiene tranquilo, en la antesala del Superclásico frente a Universidad de Chile.

El “King” recordó los cuestionamientos del año pasado y apuntó contra los comentarios en redes sociales, señalando que no les da importancia y que ha aprendido a no enganchar con mensajes de usuarios anónimos.

El volante destacó el cariño de los hinchas, afirmando que hoy recibe aplausos y muestras de apoyo, lo que considera emocionante a sus 38 años y tras una extensa carrera profesional.

Vidal reconoció que antes respondía a las críticas, pero que con el tiempo entendió que no puede estar enfrentándose con personas en redes sociales, destacando el apoyo de su entorno para mantener la calma.

En relación con la Selección Chilena, el bicampeón de América aseguró que sigue disponible para la Roja, enfatizando que mientras se mantenga activo puede aportar, aunque pidió mayor claridad en el rumbo del equipo.

El jugador también expresó su deseo de que el combinado nacional retome un proyecto serio, subrayando que existe talento suficiente para levantar el nivel del fútbol chileno.

Respecto a su futuro, Vidal reveló que ha pensado en ser entrenador y que ya cuenta con el curso, proyectando que cuando se retire podría iniciar una carrera como director técnico.

Finalmente, anticipó el Superclásico, calificándolo como un partido especial y confiando en que será un buen espectáculo, destacando el nivel de los jugadores que han representado a Chile en el extranjero.

PURANOTICIA