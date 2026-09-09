Vidal llena de elogios a Leandro Hernández: "Es el jugador más vendible a Europa"

El mediocampista y capitán de Colo-Colo, Arturo Vidal, realizó una nueva transmisión para su canal de YouTube y en esta ocasión el invitado fue Leandro Hernández, joven delantero del elenco de Macul.

El "King" no perdió el tiempo y nada más iniciar la conversación lanzó un tremendo elogio para el atacante: "Llegó la figura, es el jugador mas vendible en estos momentos para Europa. Tiene que valer caro, este es de los buenos", expresó.

En la conversación, el extremo analizó su buen presente y afirmó que "siento que he mejorado harto físicamente. Antes perdía muchos balones en los choques y lo he mejorado. En Colombia ante Millonarios demostré que estoy preparado para jugar una Copa Libertadores".

Al mismo tiempo, el futbolista de 21 años sostuvo que "he mejorado en hartas cosas y estoy preparado para una nominación en la selección chilena. Es un desafío lindo. He trabajado en doble turno con los profesores, mucho más que antes".

El canterano albo también se refirió a las supuestas similitudes de su juego con el de Alexis Sánchez. "Es un ídolo. Lo veía de chico y que te comparen con alguien así te pone feliz. Te motiva a querer ir por más", señaló.

Por último, Vidal tomó la palabra y le dijo a su compañero que "sé que usted es calladito y que no le gusta esto, pero la gente tiene que ir conociéndote. Tiene que conocerte como personal, porque dentro de la cancha ya te conocer todos”.

A lo largo de la temporada, Hernández ha estado presente en 32 encuentros del elenco albo, registrando 10 goles y seis asistencias.

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