Arturo Vidal lanza firme mensaje: “Nunca renunciaría a la Selección chilena”

Mientras la Selección chilena iniciaba su calendario de 2026 con una victoria por 4-2 frente a Cabo Verde en Nueva Zelanda, Arturo Vidal seguía de cerca el desempeño del equipo nacional. A través de su canal de YouTube, el mediocampista de Colo Colo abordó su futuro en el combinado nacional y fue categórico al ser consultado sobre una posible convocatoria.

"Yo nunca renunciaría a la Selección chilena. No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar. En Europa, como tienen más variedad de jugadores, claramente van cambiando. Acá en Chile por eso la Generación Dorada duró tanto tiempo, porque no había tantos jugadores para sacar a los que ya estaban", explicó el volante.

En su análisis, el "King" profundizó en las diferencias estructurales que impiden un recambio veloz en el fútbol chileno. Para ilustrar su punto, comparó la situación local con potencias mundiales como Alemania, mencionando que figuras como Thomas Müller pueden dejar su selección a los 35 años porque cuentan con decenas de relevos en ligas de élite. "Acá al jugador que está en Europa no lo puedes cambiar por otro que está allá, porque no tenemos a ese jugador. Es muy difícil", argumentó Vidal.

Finalmente, el exjugador del Bayern Múnich enfatizó que representar al país sigue siendo su máxima prioridad competitiva. "Siempre estaré disponible para la selección. Es lo más importante para mí. En el último mundial Kevin De Bruyne dijo que se retiraba de su selección, pero sigue jugando en Bélgica. Es así. El jugador siempre está dispuesto a jugar en su país", sentenció. Además, recordó que procesos exitosos como los de Argentina o la España de 2010 y 2014 se basaron en mantener una estructura de jugadores constante en el tiempo.

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