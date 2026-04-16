Arturo Vidal felicita a la UC tras su vital victoria ante Cruzeiro en Brasil

Luego de caer la semana pasada en condición de local frente a Boca Juniors, Universidad Católica logró reponerse de su complejo inicio en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La escuadra estudiantil dio el golpe el día miércoles al superar a Cruzeiro en el césped del estadio Mineirao, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, sellando así un triunfazo en tierras brasileñas.

El destacado resultado obtenido por el conjunto de la franja generó reacciones más allá de su propia hinchada. En ese contexto, Arturo Vidal, actual referente de Colo Colo, no quedó indiferente y decidió enviar sus felicitaciones a los cruzados mediante un breve mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Fue mediante un video publicado en su cuenta de Instagram donde el volante del Cacique aprovechó la instancia para expresar: "Buen triunfo Católica, muy bien, muy bien". Las palabras del mediocampista se dieron en medio de una sesión de trote que realizaba en compañía de los jugadores de Rodelindo Román, su equipo de barrio.

En el mismo registro audiovisual, el "King" se dio el tiempo para bromear respecto al estado físico de sus acompañantes. Sobre los integrantes de su club de origen, el jugador señaló: "Saqué al equipo a trotar, al equipo de Rodelindo, porque están muy gordos".

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