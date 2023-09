Arturo Vidal explicó los motivos por lo que dejó afuera a Guillermo Maripán de su Roja del futuro

Toda una polémica se generó después de a comienzos de semana Arturo Vidal dejara afuera a Guillermo Maripán del equipo del futuro de la Selección chilena en conversación con el streamer Cristián Donoso, quien le pidió que confeccionara la oncena considerando que el "King" quiere ser entrenador en el futuro.

Por eso, luego de que su frase causara revuelo, el mediocampista del Athletico Paranaense subió a las plataformas digitales una explicación por dejar fuera al zaguero del AS Mónaco, teniendo en cuenta que en la dinámica le pidieron jugadores hasta 25 años.

"Hablaremos sin pelos en la lengua, porque se metieron con un niño y por envidia lo atacaron un grupo de bobos que no sabe cómo más llamar gente a su 'programa' en base a mentiras y sacadas de contexto", sostuvo en Instagram.

Además, colocó el clip en que acuerda armar su XI ideal de la selección con límite de edad hasta 25 años, y por eso manifestó que "Maripán creo que no, por edad no entra, así que Maripán para afuera no más".

"Me da risa, pero lo importante es que la gente lo ve y no pueden seguir mintiendo así, bobos", cerró el volante junto a emojis de risas y payasos.

Consignar que la primera formación de Vidal del futuro quedó con Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Víctor Méndez, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Damián Pizarro y Bruno Barticciotto.

