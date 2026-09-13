Arturo Vidal es elegido el mejor defensa central de Sudamérica por el Centro Internacional de Estudios del Deporte

Aunque históricamente ha actuado como mediocampista, Arturo Vidal ha tenido que asumir un nuevo rol para esta temporada en Colo Colo, actuando como central.

El capitán del cuadro albo, quien incluso ha oficiado como líbero en línea de tres, superó rápidamente el periodo de adaptación y se afirmó como fijo en la oncena del técnico Fernando Ortiz.

Tal ha sido el nivel exhibido por el "King", que el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por su nombre en francés) lo ubicó el tope de su ranking de mejores centrales de Sudamérica con un puntaje de 80,1. El podio lo completaron Lautaro Di Lollo de Boca Juniors (79.4) y Léo Ortiz de Flamengo (78.6).

Más atrás en el top 10 quedaron Francisco Alvarez (Argentino Juniors), Léo Pereira (Flamengo), Francisco Calvo (Nacional), Nicolás Otamendi (River Plate), William Tesillo (Atlético Nacional), Mateo Carabajal (Independiente del Valle) y Jonathan Jesús (Cruzeiro).

Pero Vidal no fue el único albo destacado por el organismo especializado en estadísticas, ya que Víctor Felipe Méndez (79,5) como el sexto mejor mediocampista de la región, en un listado que lidera el trasandino Ángel Di María (81,4).

Con su puntaje, el chileno dejó atrás a algunos cracks del continente como el astro brasileño Neymar (79,2), referente del Santos de Brasil.

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