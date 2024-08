Arturo Vidal: "Carlos Palacios es el 10 de la Selección, no hay más, no hay ni uno más fuerte"

Colo Colo sigue al acecho del líder Universidad de Chile. El Cacique dio vuelta el marcador y derrotó por un sufrido 2-1 a Ñublense en el estadio Monumental durante la noche del jueves, en un partido donde la gran figura fue Carlos Palacios, quien aportó un gol y dio una asistencia.

Tras su destacada actuación, el jugador albo se llenó de elogios y uno que se rindió ante "La Joya" fue su compañero Arturo Vidal, quien incluso lo postuló como el "10" de la Selección chilena.

"Carlitos es el 10 de la Selección, no hay más, no hay ni uno más fuerte, lo dije la otra vez. Lo que pasa es que ha tenido mala suerte, pero de aquí en adelante es el 10 de la Selección", expresó el "King", quien vio el cotejo ante los chillanejos desde las tribunas.

Sobre la victoria, sostuvo: "El equipo está muy serio, muy maduro, enfrentando todo tipo de partido y eso se ve reflejado en los resultados y esperamos seguir así porque vienen cosas muy importantes. Tenemos un objetivo que es llegar al partido con Católica y River al 100% y poder buenos partidos y lograr las semifinales (de Copa Libertadores)".

Respecto a la lucha por el tíitulo del Campeonato Nacional con Universidad de Chile, el bicampeón de América con la Roja sostuvo: "Sabemos que la U lo está haciendo bien, pero es difícil pensar, porque estamos en tres frentes distintos, es difícil pensar solo en uno, en el campeonato eran importantes estos tres partidos para no dejar que se escapara la U. El Campeonato está abierto, se puede meter Palestino si le va bien, Católica tiene partidos directos con nosotros, con la U, claramente quienes sumen más puntos en estos partidos se les ve más seguros, pero el campeonato va a estar peleado".

En cuanto a su recuperación de cara al duelo ante River Plate por el torneo continental, dijo: "Me he sentido super bien, pero no queremos apurar nada, me toca descansar, recuperarme, tenemos un gran plantel y si no estoy yo, estará otro que lo estará haciendo igual o mejor".

Además, volvió a manifestar su deseo de reprogramar los partidos del Cacique para llegar bien a la llave de cuartos de final del torneo internacional: "Sería lo ideal, creo que ahora y en el futuro hay que ayudar a los equipos que están peleando cosas importantes, por colocar el fútbol chileno de nuevo en Sudamérica como potencia, como lo hacen en Argentina, en Colombia, en Brasil, que los ayudan mucho en el calendario".

"Ahora nos toca a nosotros pelear por todos y sería lindo que la ANFP y los equipos que tenemos que enfrentar nos tuvieran un poco de paciencia, y tratar de acomodar el calendario, porque tenemos mucha confianza que podemos dejar afuera a River", sentenció Vidal.

PURANOTICIA