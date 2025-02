Arturo Vidal anunció «King», una serie de cuatro capítulos que repasará su vida y su carrera

Pese a estar alejado de las canchas por algunos problemas físicos que le han impedido debutar en la presente temporada de Colo-Colo, Arturo Vidal sigue haciendo noticia, aunque esta vez fuera del campo de juego.

Este jueves, el volante comunicó que dentro de poco iniciará el rodaje de «King», serie de cuatro episodios que repasará la exitosa carrera del oriundo de San Joaquín, recorriendo tanto su paso por clubes como por la Roja, con la cual conquistó la Copa América de 2015 y la Copa Centenario de 2016.

El futbolista expresó su felicidad por concretar dicho proyecto y aseguró que "me encantó porque lo puedo contar yo y voy a contar lo que ha pasado realmente. No va a ser nada ficticio, todo va a ser real. Lo que propusieron me encantó y creo que es el momento de que acá en Chile conozcan realmente cómo es Arturo Vidal, cómo inició, lo que pasó en Europa y la vuelta Ojalá la gente lo pueda disfrutar y esto salga a la mejor forma".

En la misma línea, el exjugador de Juventus, Bayern Múnich y FC Barcelona, entre otros equipos, remarcó que "llega en un momento preciso. Quería hacerlo antes de terminar mi carrera porque todos lo hacen después y la gente se olvida un poco. Ahora que estoy en buen nivel, estamos en un año muy importante en Colo-Colo, tenemos muchos objetivos que queremos ganar y creo que es el momento preciso para contarla".

Germán Rumet, director a cargo de la pieza audiovisual, detalló que el primer episodio se centrará en los inicios de Vidal como deportista y su anterior paso por el Cacique, en el segundo repasarán su galardonado periplo por Europa, el tercero estará dedicado a la Selección, mientras que el cuarto abordará su regreso al conjunto popular.

"A lo largo de la serie contaremos también con la participación de futbolistas de talla mundial. Estamos en conversaciones y el rodaje va a tardar todo el 2025. La idea de esto es estar estrenando el 2026 y aprovechar también el gran año de Colo-Colo en su Centenario", sostuvo Rumet.

PURANOTICIA