Arturo Vidal anticipa el Superclásico y lanza contundente mensaje: “La 35 tiene que ser nuestra”

Tras resignar un empate ante O'Higgins, Colo-Colo buscará volver al triunfo este domingo frente a Universidad de Chile en el Superclásico, que se disputará en el Estadio Nacional. El conjunto albo, líder del campeonato, tendrá la oportunidad de aumentar su ventaja en la tabla de posiciones frente a los azules.

Uno de los jugadores que ya comenzó a palpitar el esperado derbi fue Arturo Vidal, quien, a través de la plataforma Kick, lanzó un contundente mensaje y aseguró que a Colo-Colo no se le escapará el título del certamen.

"Voy a hablar como soy yo, como me gustan las cosas. Tenemos diez puntos con el segundo, el tercero y el cuarto están lejos. Nosotros, siendo Colo-Colo, el campeonato tiene que ser nuestro, no hay más. Colo-Colo no es un equipo que va a perder cuatro o cinco partidos seguidos, nunca. Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, en otro año, pero ahora no nos va a pasar", sostuvo el "King".

"Con el equipo que tenemos no vamos a perder esos partidos. Uno podemos tener malo, pero perder dos partidos con este equipo no. Se lo digo a los colocolinos de corazón, no vamos a perder. Ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan, levantaremos la (estrella) 35. La gente dice: 'No hay que pensar eso'. No. Somos Colo-Colo, tenemos un equipazo y listo", añadió.

Respecto del duelo ante Universidad de Chile, Vidal fue categórico y aseguró que el objetivo del equipo será quedarse con el triunfo en el Superclásico, además de reafirmar su confianza en conquistar el campeonato.

"El clásico lo vamos a ir a ganar, nadie sabe lo que pueda pasar, pero la 35 tiene que ser nuestra. No hay más. No hay 'veremos qué pasa con Católica'. No. Todos los equipos son buenos, todos juegan, todos te estudian, pero somos Colo-Colo, tenemos un equipazo y les tenemos que ganar a todos. Esa es la conclusión cuando te lo dice una persona que vive el día a día dentro de Colo-Colo, que tiene una confianza con los compañeros con que está. Somos Colo-Colo y tenemos que ser campeones, listo, se acabó. Vamos a seguir preparando todos los partidos con la misma seriedad, pero la 35 es nuestra y va a ser así. Podemos fallar uno o dos partidos, pero los demás los ganaremos todos. Se los digo sinceramente, mirándolos a los ojos, este campeonato es nuestro. Pase lo que pase será nuestro".

El bicampeón de América con la Roja también realizó una autocrítica por el penal que falló en el empate frente a O'Higgins, explicando las razones que, a su juicio, provocaron el error.

"Yo siempre voy cambiando y miro al arquero, pero en este no me preocupé ni del arquero. Traté de pegarle fuerte no más y se fue muy arriba. Fíjense que cuando yo voy a patear no me agacho ni tanto. Le pego muy parado y se me fue allá y el piso...".

Finalmente, Vidal reconoció que dudó antes de ejecutar el lanzamiento y asumió la responsabilidad por no haber dejado que Maximiliano "Maxi" Romero se hiciera cargo del penal.

"Dudé en un momento. Tendría que haber dejado al 'Maxi' (Romero). Esa es culpa mía. Aprendizaje también. Cancha mala no pateó más", sentenció.

PURANOTICIA