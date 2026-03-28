Arturo Vidal analiza el debut de Diego Ulloa y envía mensaje a Darío Osorio

A través de su canal de YouTube, el referente de la Selección chilena, Arturo Vidal, compartió sus impresiones sobre el reciente triunfo de la Roja por 4-2 ante Cabo Verde. Durante su transmisión, el mediocampista de Colo Colo se detuvo a evaluar el estreno internacional de su compañero Diego Ulloa, quien tuvo su bautismo con el equipo nacional ingresando en el tramo final del compromiso.

Pese a validar la incorporación del joven lateral, el "King" no ocultó su extrañeza por la tardía modificación dispuesta por el entrenador Nicolás Córdova. Respecto al ingreso del defensor en el minuto 84, Vidal fue tajante: "podría haber entrado antes, sí. Pero su debut. ¿Qué sentido tiene un cambio a los 84? Son cosas o detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo".

Más allá de la crítica táctica, el oriundo de San Joaquín destacó las virtudes atléticas de Ulloa, proyectando una disputa directa por la titularidad en la banda izquierda. "Es un toro. Anda bien. Es un buen jugador, ojo con Ulloa. Es confiable. Es grande, fuerte, rápido. Suazo va a tener que trabajar porque la tiene dura ahí", advirtió el bicampeón de América.

La revisión de Vidal también incluyó el presente de Darío Osorio. El volante cuestionó la decisión técnica de no incluir al jugador del Midtjylland desde el arranque, aunque también reparó en la actitud del formado en Universidad de Chile cuando viste la camiseta nacional. Sobre este punto, el experimentado futbolista señaló que el joven talento "la pide, va, alega (en Midtjylland), pero en la selección nunca lo he visto suelto".

Para cerrar su intervención, Vidal envió una sugerencia al estratega nacional sobre la gestión de confianza en jugadores clave como Osorio. "si crees que es el mejor en esa posición tienes que dejarlo jugar, lo haga bien o mal, porque en algún momento se va a sentir importante y te va a responder", concluyó el volante albo.

PURANOTICIA