Arranque alentador para Chile en el Dakar tras sólido desempeño en el prólogo

Un arranque auspicioso tuvieron los pilotos chilenos inscritos en las competencias de autos del Rally Dakar, luego de la disputa del prólogo, instancia clave que definió las posiciones de largada para la primera etapa de la competencia más dura del automovilismo mundial.

El desempeño más destacado fue el de Francisco “Chaleco” López, quien compite en la categoría SSV, misma en la que fue subcampeón en la última edición y donde suma tres títulos en el Dakar. El curicano finalizó sexto, a solo 21 segundos del líder, el estadounidense Brock Heger, mostrando un sólido nivel desde el inicio.

En la categoría Challenger, los representantes nacionales también cumplieron una correcta actuación. Lucas del Río se ubicó en la octava posición, con un registro de 12:56.9, mientras que Ignacio Casale, tricampeón del Dakar en quads, terminó décimo, a apenas 28 segundos del mejor tiempo.

Más atrás, en la categoría Ultimate, Hernán Garcés cerró la jornada en el puesto 70, cruzando la meta con una diferencia superior a la media hora respecto del ganador del prólogo, el sueco Mattias Ekström, quien marcó el mejor tiempo del día.

Con este primer examen superado, los pilotos nacionales encaran con optimismo el inicio de las etapas oficiales, donde comenzará a sentirse en plenitud la exigencia del Dakar, una competencia que pone a prueba no solo la velocidad, sino también la resistencia, la estrategia y la fiabilidad mecánica.

PURANOTICIA