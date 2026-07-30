Vozinha no toma vuelo a Chile y se retrasa nuevamente su llegada para sumarse a Colo-Colo

Después de ver retrasada su llegada dos días, se esperaba que este jueves arribara a Chile Vozinha, sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026, para sellar su fichaje en Colo-Colo. Sin embargo, el "Cacique" y sus fanáticos tendrán que seguir esperando por el experimentado arquero.

Es que según dio a conocer el sitio Redgol, el golero no se subió al vuelo que lo traería con destino a suelo nacional, el cual contemplaba que aterrizara a las 20:30 horas de este jueves.

De acuerdo al citado medio, "los motivos detrás de esta ausencia apuntan a algunos problemas de último minuto que el jugador enfrentó en Portugal. Aunque no se han especificado los detalles exactos".

Consignar que el miércoles, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, el presidente Aníbal Mosa hhabía confirmado que el africano llegaría este jueves a suelo nacional.

"Como lo di a conocer el viernes pasado, llegamos a un acuerdo con Vozinha y su entorno. Tanto el día sábado como el domingo terminamos de afinar todos los contratos que eran necesarios y ya logramos tener una reunión por zoom con Vozinha y su representante, donde yo lo conocí. Están todos los temas tratados y Vozinha estaría viajando mañana (jueves) en la mañana desde Madrid a Santiago y llegando alrededor de las 20:00 horas", sostuvo el timonel.

"Es un contrato de seis meses, con una posible renovación por doce meses más", añadió el empresario puertomontino, que tendrá que seguir esperando por el golero.

(Imagen: Roberto Schmidt - AFP)

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