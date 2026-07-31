Sporting RC lanza su Gran Rifa Anual 2026 para fortalecer el desarrollo del hockey y el rugby

Con la presencia de jugadores y jugadoras de distintas categorías de hockey y rugby, se realizó el lanzamiento oficial de la Gran Rifa Anual 2026 de Sporting Rugby Club.

La campaña, una de las iniciativas más relevantes del calendario institucional, busca convocar a socios, familias y deportistas en torno a un esfuerzo conjunto que permita seguir impulsando el desarrollo de la institución y sus distintas ramas deportivas.

Durante la actividad, el director de Marketing y Comunicaciones de Sporting RC, Carlos Varas Marinovic, destacó que la campaña involucra a toda la comunidad del club de Viña del Mar, Reñaca y Concón, reforzando el compromiso de jugadores, apoderados, socios y colaboradores con un proyecto deportivo que, desde hace más de un siglo, ha promovido la formación integral a través del deporte.

Con un valor de $2.000 por número, la organización espera una amplia participación de la comunidad. El gran sorteo se realizará el sábado 29 de agosto y los recursos recaudados permitirán seguir fortaleciendo las ramas de hockey y rugby de los cuervos.

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