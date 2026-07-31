Alejandro Tabilo quedó libre en primera ronda del Masters de Montreal por su condición de 25° cabeza de serie

Alejandro Tabilo (30° del mundo) buscará este viernes avanzar a las semifinales del ATP 500 de Washington, en Estados Unidos, cuando enfrente al local norteamericano Ben Shelton, 8 del planeta y segundo favorito.

Y mientras se alista para el duro desafío, el chileno mira de reojo el Masters 1.000 de Montreal, su siguiente torneo en la gira norteamericana sobre superficie de cemento y cuyo cuadro principal arrancará este domingo 2 de agosto.

Es que "Jano" ya conoció su camino en el certamen canadiense, luego de que este viernes se realizara el sorteo del main draw.

En ese sentido, el nacional quedó libre en primera ronda por su condición de 25° cabeza de serie ante las bajas de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, entre otros jugadores. Por eso, avanza directamente a la segunda fase, donde espera por el ganador de la llave entre el polaco Hubert Hurkacz (71°) y un jugador proveniente de la qualy.

En caso de superar su estreno, en una eventual tercera ronda asoma el durísimo ruso Daniil Medvedev (7°), cuarto cabeza de serie y con quien cayó en marzo pasado en segunda vuelta del Masters 1.000 de Indian Wells.

Consignar que tras Montreal, Tabilo continuará su gira norteamericana sobre superificie dura con el Masters 1.000 de Cincinnati, el ATP 250 de Winston-Salem y culminará todo con el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

PURANOTICIA