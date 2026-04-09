Arquero de Olimpia denuncia falta de agua en camarines tras vencer a Audax en Copa Sudamericana

Con un tropiezo en condición de dueño de casa comenzó la participación de Audax Italiano en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026. En el césped del estadio Bicentenario La Florida, la escuadra nacional sufrió una caída por 2-0 frente a Olimpia de Paraguay.

Una vez finalizado el compromiso, una insólita situación fue revelada por Gastón Olveira, arquero del cuadro paraguayo. El jugador denunció que el camarín asignado al conjunto guaraní carecía de suministro hídrico, motivo por el cual los futbolistas no pudieron bañarse.

Durante su paso por la zona mixta del recinto deportivo, el golero del elenco visitante abordó el inconveniente y expresó: "No había agua, pero bueno, son cosas que pasan a veces".

Al ser consultado sobre si en algún instante lograron contar con el servicio básico dentro del vestuario, el cancerbero fue categórico en su respuesta: "No, nunca hubo agua".

Más allá de la polémica extradeportiva, el meta aprovechó la instancia para manifestar su alegría por la victoria obtenida frente a Audax Italiano. "El equipo hizo un gran partido. Es importante comenzar ganando en este tipo de competencias. Feliz porque los muchachos hicieron un gran trabajo", concluyó Olveira.

PURANOTICIA