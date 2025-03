Arquero de Ecuador ironizó con el gol anulado ante Chile: "Me dicen que estaba la frente adelantada"

Con el empate sin goles ante Ecuador en el Estadio Nacional, la Selección chilena se alejó aún más del repechaje y prácticamente ya dijo adiós al Mundial 2026.

Una de las figuras del partido fue el arquero Hernán Galíndez, quien con su gran actuación evitó el triunfo de la Roja en el reducto de Ñuñoa.

Tras el cotejo, el cancerbero ironizó con el gol anulado al combinado del Guayas en el epílogo del compromiso, al expresar que "me dicen que estaba la frente adelantada, pero no la vi".

Sobre su gran nivel, sostuvo que "si a mí me va bien, es por el apoyo que tengo en cada entrenamiento con los otros arqueros. Yo no atajo solo en la selección, es un trabajo de todos los porteros que venimos, a mí solo me toca estar dentro de la cancha".

Por último, el ex meta de Universidad de Chile enfatizó que "para esto estoy dentro de la cancha, para ayudar al equipo".

