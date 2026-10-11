Argentinos Juniors busca retener a Bryan Cortés mediante trueque con Colo Colo

Bryan Cortés pidió el año pasado salir de Colo Colo para probarse a nivel internacional. Y la apuesta le ha resultado.

El iquiqueño se fue a préstamo primero a Peñarol de Uruguay y luego a Argentinos Juniors de Argentina donde no sólo se consolidó como titular, sino que también pudo volver a ser nominado en la selección nacional.

Cortés termina su préstamo a fines de este año con Argentinos Juniors y ahí debe volver a Colo Colo. Pero el club trasandino quiere retener al chileno. Y él quiere quedarse. Y ya se barajan alternativas que podrían incluso favorecer a los albos.

De acuerdo a informes periodísticos, Colo Colo está interesado en retener para el próximo año al delantero Maximiliano Romero, quien está a préstamo justamente desde los Bichos Colorados.

Los albos quieren comprar el pase de Romero -quien ha convertido 15 goles en la actual temporada- que está valorado hoy en un millón y medio de dólares. Utilizando a Cortés en una operación de venta a Argentinos Juniors, Colo Colo esperaría que el club argentino rebaje el costo del pase de Romero y así quedarse con el delantero.

Si Argentinos Juniors acepta el negocio, ofrecería un contrato a largo plazo a Cortés por tres temporadas aproximadamente, según señalan medios trasandinos.

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