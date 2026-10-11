Argentinos Juniors busca retener a Bryan Cortés mediante trueque con Colo Colo

El club trasandino quiere mantener al arquero chileno. Para lograrlo, se evalúa incluirlo en la negociación por el pase del delantero Maximiliano Romero.
Bryan Cortés pidió el año pasado salir de Colo Colo para probarse a nivel internacional. Y la apuesta le ha resultado.
El iquiqueño se fue a préstamo primero a Peñarol de Uruguay y luego a Argentinos Juniors de Argentina donde no sólo se consolidó como titular, sino que también pudo volver a ser nominado en la selección nacional.
Cortés termina su préstamo a fines de este año con Argentinos Juniors y ahí debe volver a Colo Colo. Pero el club trasandino quiere retener al chileno. Y él quiere quedarse. Y ya se barajan alternativas que podrían incluso favorecer a los albos.
De acuerdo a informes periodísticos, Colo Colo está interesado en retener para el próximo año al delantero Maximiliano Romero, quien está a préstamo justamente desde los Bichos Colorados.
Los albos quieren comprar el pase de Romero -quien ha convertido 15 goles en la actual temporada- que está valorado hoy en un millón y medio de dólares. Utilizando a Cortés en una operación de venta a Argentinos Juniors, Colo Colo esperaría que el club argentino rebaje el costo del pase de Romero y así quedarse con el delantero.
Si Argentinos Juniors acepta el negocio, ofrecería un contrato a largo plazo a Cortés por tres temporadas aproximadamente, según señalan medios trasandinos.
PURANOTICIA