Argentina venció a México y sacó pasajes a las semifinales del Mundial

Argentina hizo valer el peso de la historia y derrotó por 2-0 a México en el Estadio Nacional, en duelo válido por los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.



Cabe destacar que, en los minutos finales, el elenco mexicano terminó con nueve jugadores por dos expulsiones.

En cuanto al desarrollo del partido, a los 8 minutos, la Selección Mexicana sufrió la baja de Alexei Domínguez, quien debió abandonar el campo tras lesionarse el tobillo derecho en una disputa de balón. Durante ese lapso, y México con un hombre menos a la espera de la sustitución, Argentina aprovechó el momento para abrir la cuenta.

En detalle, tras una buena combinación ofensiva, Valentino Acuña ingresó al área y remató con potencia de zurda. El portero Emmanuel Ochoa dio rebote y, atento, Maher Carrizo (9’) conectó de primera con un zurdazo que significó el 1-0 para la Albiceleste.



Argentina dominaba el trámite y generaba opciones con facilidad. A los 15’, Gianluca Prestianni probó desde media distancia con un disparo que se colaba en el ángulo, pero Ochoa respondió con un manotazo salvador.

Dos minutos más tarde, Carrizo habilitó de manera exquisita a Dylan Gorosito, quien remató fuerte de derecha, pero nuevamente el guardameta mexicano evitó el tanto desviando al tiro de esquina.

Tras un arranque intenso, el resto del primer tiempo perdió profundidad y se concentró en la refriega en la mitad de la cancha.

El complemento mantuvo ese juego friccionado, pero las modificaciones del técnico Diego Placente dieron resultado. A los 56 minutos llegó el segundo gol argentino: Juan Manuel Villalba condujo por el pasillo central, eludió rivales y metió un pase filtrado para Mateo Silvetti, quien le ganó la posición a sus marcadores y definió cruzado para el 2-0.



Cuando el partido carecía de emociones, Ian Subiabre (77’) probó de larga distancia y su remate pasó cerca del palo. Por contrapartida, México reaccionaba y buscaba el descuento: tras un centro y un rebote, César Garza quedó perfilado frente al arco, pero su disparo se fue por sobre el travesaño.

En una mala salida entre Tobías Ramírez y Santino Barbi, México recuperó el balón y Tahiel Jiménez remató, pero el propio Barbi se rehizo de su error y despejó al tiro de esquina.

El cierre del encuentro fue tenso, con empujones, reclamos y conatos dentro y fuera de la cancha. Tras revisión en el VAR, Diego Ochoa (90+2) recibió tarjeta roja por una infracción sin pelota sobre Silvetti. Cinco minutos más tarde, Tahiel Jiménez también vio la roja directa por un codazo, dejando a México con nueve hombres.

Pese a insistir con juego fuerte, los aztecas no encontraron claridad y Argentina supo cuidar su ventaja para llevarse el triunfo por 2-0.

Con este resultado, Argentina clasificó a las semifinales del Mundial, instancia donde protagonizará un choque sudamericano ante Colombia. El encuentro se disputará el próximo miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.



México: 0

Emmanuel Ochoa; José Pachuca (César Bustos 46’), Diego Ochoa, Everardo López (Amaury Morales 71’), Iker Fimbres (Iker Fimbres 64’); César Garza, Elías Montiel, Alexei Domínguez (Hugo Camberos 10’); Obed Vargas (Jonathan Padilla 71’), Tahiel Jimenez, Gilberto Mora.

DT: Eduardo Arce.

Argentina: 2

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani (Juan Manuel Villalba 28’), Tobías Ramírez Cardozo, Julio César Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña (Tobías Andrada 46’); Maher Carrizo (Ian Subiabre 64’), Alejo Sarco (Mateo Silvetti 46’), Gianluca Prestianni (Santino Andino 80’).

DT: Diego Placente.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Estadio: Nacional – Ñuñoa, Santiago

PURANOTICIA