Argentina superó por la cuenta mínima a Colombia y disputará la final del Mundial sub-20

Ante casi 40 mil personas en las tribunas del estadio Nacional, Argentina superó por la cuenta mínima a su similar de Colombia y se clasificó para la final del Mundial sub-20, consolidando su poderío en la categoría, donde suma seis trofeos.

La escuadra "cafetalera", que en la ronda anterior superó en el epílogo a España, quiso sorprender con un juego veloz a la "Albiceleste", protagonizando un duelo bastante intenso en la primera mitad, con ambos equipos repartiéndose la posesión del balón.

Las mejores ocasiones de gol llegaron llegaron sobre el final de la mitad inicial, con el portero colombiano Jordan García manoteando un centro peligroso (36') y Juan Arizala rematando desviado para fortuna de los argentinos.

El encuentro mantuvo el ritmo en el segundo lapso, aunque fue la "Tricolor" la que contó con las mejores llegadas al pórtico rival, pero ni Emilio Aristizábal (52' y 54') ni Arizala lograron superar a la zaga contraria.

Sin embargo, poco a poco, los pupilos de Diego Placente fueron recuperando el control del pleito y en el minuto 72 el delantero Mateo Silvetti impulsó la pelota hasta el fondo de la red luego de conectar un pase filtrado de Gianluca Prestianni.

El compromiso se terminó de complicar para los dirigidos por César Torres en el 78' con la expulsión de Jhon Rentería, quien se fue a las duchas antes de tiempo por doble amonestación, dejando con diez hombres a los "cafetaleros", que no pudieron revertir el marcador.

De esta manera, el combinado trasandino clasificó a su octava final en la categoría sub-20, donde acumula seis títulos. el último de ellos conquistado en Canadá 2007.

En la definición del certamen, programada para este domingo a las 20:00 horas, Argentina se verá las caras con la sorprendente selección de Marruecos, que venció por 5-4 en penales a Francia en Valparaíso.

Colombia, en tanto, jugará este sábado a las 15:00 horas con los "galos" por el tercer puesto de la cita planetaria.

