Argentina remonta en la agonía ante Egipto y clasifica a los cuartos de final del Mundial

Argentina remontó dos goles en menos de 20 minutos para vencer por 3 a 2 a Egipto y clasificar a cuartos de final del Mundial.

La albiceleste espera para la siguiente ronda al ganador de la llave que disputarán Suiza contra Colombia.

El partido comenzó en contra para los dirigidos por Lionel Scaloni luego de que en el minuto 15, los africanos abrieran el marcador con un gol de Yasser de cabeza.

La actual campeona del mundo reaccionó seis minutos después con un penal cometido sobre Tagliafico, sin embargo, Messi tiró a su derecha, pero el arquero Shober adivinó el lado y atajó.

El susto argentino se incrementó en el minuto 59, cuando Egipto marcó, pero el gol fue anulado por una falta previa vista en el VAR.

No obstante, cuatro minutos después, una contra excelente terminó con un pase atrás de Hassan y un remate de Zico que ponía el 0-2 en el 67.

Pero los trasandinos no se pusieron nerviosos y a los 79 minutos, un centro de Messi encontró la cabeza de Romero, que recortaba las distancias.

Solo cuatro minutos después apareció de nuevo Messi, para conectar un disparo dentro del área que igualó el partido.

Cuando ya todo parecía camino a la prórroga, Lautaro Martínez encontró a Fernández, que marcó la remontada y selló el definitivo 3 a 2.

(Imagen: FIFA)

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