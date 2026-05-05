Árbitros responden con irónico mensaje a las críticas de Daniel Garnero y luego borran el mensaje

Pese a que Universidad Católica rescató un empate en su visita frente a Universidad de Concepción el reciente fin de semana por la Copa de la Liga, el técnico del cuadro "cruzado", Daniel Garnero, fue bastante crítico con el arbitraje.

Durante la respectiva conferencia de prensa, el estratego argentino apuntó sus dardos hacia el cometido de Mario Salvo. La principal queja del entrenador radicó en la expulsión que sufrió José Salas cuando se disputaba el primer tiempo del compromiso.

Para manifestar su descontento, el adiestrador del conjunto de la franja emitió unas particulares declaraciones: "Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, erran un montón".

La réplica a estas palabras llegó este martes. Luego de finalizar su entrenamiento en las dependencias de la ANFP, los jueces utilizaron la cuenta de Instagram perteneciente al sindicato de árbitros del fútbol chileno para enviarle una directa dedicatoria al DT de la UC.

Acompañando una fotografía del grupo, los colegiados publicaron la frase: "Con los fisicoculturistas y más fachas de las 11 AM".

Sin embargo, dicha imagen fue eliminada posteriormente de la plataforma digital, para luego ser subida nuevamente, aunque esta vez prescindiendo del provocador texto original.

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