Árbitro Piero Maza y "perdonazo" a Jorge Almirón en Colo-Colo: "Él se arrepintió y me parece fenomenal"

Una nueva polémica se vive en el fútbol chileno, después de que la Comisión de Árbitros de la ANFP decidiera no denunciar a a Jorge Almirón por las declaraciones del técnico de Colo-Colo del pasado viernes, donde calificó de "robo" el triunfo de Universidad de Chile ante el Cacique en el último Superclásico.

El organismo aceptó las disculpas públicas que ofreció el estratego de los albos por sus dichos, por lo que le dio un "perdonazo" al argentino.

Ahora Piero Maza, el juez del derbi, rompió el silencio para cuadrarse con la entidad. "Lo que hizo la Comisión está bien. No tienen por qué preguntarme qué pienso antes de tomar una decisión. Además, fue una medida correcta porque Almirón ofreció disculpas, es meritorio", expresó el colegiado en conversación con El Mercurio.

"La gente que no se arrepiente no ofrece disculpas. Como árbitro, inmerso siempre en el error, no podría enojarme si me equivoco y ofrezco disculpas, disculpas que me gustaría que fueran aceptadas", añadió.

Por último, el réferi agregó: "Almirón dijo algo que no era correcto, se arrepintió y me parece fenomenal".

PURANOTICIA