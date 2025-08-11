Árbitro Felipe González consignó reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo-Colo

Continúa la polémica en torno al empate 1 a 1 que protagonizaron Everton y Colo-Colo, resultado que se firmó tras un penal cobrado por el árbitro Felipe González en favor de los "ruleteros" y que Sebastián Sosa se encargó de cambiar por gol.

La determinación del juez no dejó conforme a los futbolistas albos y mucho menos a Arturo Vidal. Aunque estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, el "King" fue hasta el estadio Sausalito para ver a su equipo y tras el cotejo, encaró al colegiado y le fustigó su actuación.

De acuerdo con La Tercera, el juez central de la contienda anotó en su informe los dichos del volate albo. "El cul... (Sebastián Sosa) no le pega de malo a la pelota. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. ¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR o no? Son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos", le dijo el mediocampista.

En la misma línea, desde el citado medio puntualizaron que González acusó al exseleccionado nacional de "interpelar a voz alzada recriminándome por el penal sancionado", lo cual será analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP en la sesión del martes 19.

En caso de ser encontrado culpable de la imputación, Vidal podría estar fuera por al menos dos partidos, por lo cual se perdería tanto el choque con Palestino como el Superclásico con Universidad de Chile.

