Árbitro Diego Flores detalló los motivos de las expulsiones de Marco Collao y Favian Loyola en la derrota de Audax Italiano frente a la UC

Este lunes se liberó el informe del árbitro Diego Flores, encargado de impartir justicia en la victoria por 4-3 de Universidad Católica sobre Audax Italiano, elenco que sufrió la expulsión de dos jugadores.

Durante el desarrollo de este partido, el mediocampista Marco Collao debió abandonar el campo de juego a los 75 minutos tras recibir una segunda tarjeta amarilla. Más tarde, cuando se disputaba el tiempo de adición (90+8'), el colegiado expulsó de forma directa a Favian Loyola.

Sobre la situación que involucró al volante del conjunto itálico, el árbitro argumentó en su escrito que la amonestación que derivó en su salida se debió a "desaprobar con palabras o acciones; ser culpable de conducta antideportiva, por cortar un ataque prometedor mediante una mano sancionable".

Por otra parte, al detallar la infracción cometida por el seleccionado Sub-20, Flores justificó la sanción máxima señalando que el futbolista fue expulsado por "ser culpable de juego brusco grave; en la disputa del balón, golpea a la altura de la rodilla de su adversario con uso de fuerza excesiva".

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