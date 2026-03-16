Árbitro consignó grave insulto de Dieter Villalpando en su expulsión en el partido de Everton contra la UC

Un áspero empate a 2 protagonizaron Universidad Católica y Everton en el Claro Arena, duelo que finalizó con veinte futbolistas sobre el terreno de juego por una expulsión en cada equipo.

En el caso del elenco "cruzado", el árbitro Rodrigo Carvajal envió a las duchas a Juan Ignacio Díaz por doble amonestación.

En su informe, el réferi explicó que al argentino fue "culpable de conducta antideportiva; Por hacer una entrada temeraria contra un adversario".

En la tienda "ruletera", el sancionado fue el mexicano Dieter Villalpando, quien en un córner se enfrascó en una discusión con Gary Medel y le dio un golpe en el pecho, recibiendo tarjeta roja en el acto.

El colegiado detalló que el azteca fue "culpable de conducta violenta; Por golpear con el puño en el pecho a un adversario. Una vez expulsado me insulta diciendo textual 'Malo concha de tu madre'".

Ahora solo queda esperar por la sanción que recibirá el futbolista del conjunto "oro y cielo", quien podría perderse más de un partido por su recriminación al juez de la contienda.

PURANOTICIA