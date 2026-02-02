Árbitro consignó bengalas, incendios y desórdenes de barristas de la U en lapidario informe del partido contra A. Italiano

Universidad de Chile debutó en la Liga de Primera con un empate sin goles frente a Audax Italiano en el estadio Nacional, en un partido que estuvo marcado por los graves incidentes provocados por barristas del cuadro azul.

Este lunes, el juez Gastón Philippe entregó un lapidario informe arbitral, en el cual detalló lo sucedido en el reducto de Ñuñoa.

"A los 4 minutos de juego, hinchas ubicados en la galería sur (puertas 14 y 15), sector donde se ubica la barra de Universidad de Chile, intentaron derribar la reja que separa la galería de la cancha, luego lanzaron bengalas, llegando una de ellas al terreno de juego y otros objetos a la zona de exclusión", comienza el informe.

"Tras el ingreso de Carabineros a dicha tribuna, este sector quedó vacío y los hinchas que ahí estaban produciendo desórdenes escalaron las rejas de separación para ubicarse en el sector de las puertas 16, 17 y 18, donde durante todo el primer tiempo lanzaron asientos, latas de bebida y diversos proyectiles sobre la pista, además de enfrentarse con proyectiles a Carabineros y la seguridad privada propuesta por el club organizador", añadió.

Además, el réferi denunció que los barristas de la U provocaron estos incidentes "con la intención manifiesta de que el partido no se pudiera desarrollar y el encuentro tuviera que suspenderse".

"En el inicio del segundo tiempo continúa el lanzamiento de proyectiles a la cancha. Mientras en el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería encienden fuego a un basurero que también es lanzado a la pista, en el sector de las puertas 16, 17 y 18 prenden una fogata con cartones y diversos elementos rescatados del interior del estadio, lo que genera un incendio en el lugar. Debido a esta situación y después de llamados por altavoces, a los 55 minutos, en coordinación con delegados de la ANFP y Carabineros, se decide realizar una interrupción momentánea del partido, debido al fuego pronunciado y al constante humo que de ahí emanaba, lo que obligo a la presencia de Bomberos en el reciento", complementó.

Luego, sostuvo que "se avisa por altavoces que el sector de las puertas 16, 17 y 18 de la galería sur será desalojado, reanudándose el partido a los 64 minutos tras el desalojo de dicha localidad. Después y durante varios minutos continúa el lanzamiento de objetos a la pista, desde el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería sur".

Frente a este lapidario informe, Universidad de Chile arriesga un castigo que deberá resolver el Tribunal de Disciplina de la ANFP en los próximos días.

PURANOTICIA