Aranza Villalón conquista el oro en contrarreloj y el Team Chile suma su tercera presea dorada en los Suramericanos 2026

El ciclismo volvió a darle una alegría al deporte nacional y permitió al Team Chile sumar una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina.

Luego de que el lunes Catalina Vidaurre conquistara el primer oro de la delegación chilena en el mountainbike femenino, este martes fue el turno de Aranza Villalón, quien se impuso en la prueba de contrarreloj.

La ciclista nacional completó el recorrido en 47 minutos, 35 segundos y 4 centésimas, registro que le permitió quedarse con el primer lugar y superar a la paraguaya Agua Espínola y a la argentina Delfina Dibella, quienes completaron el podio.

En la misma competencia participó la también chilena Catalina Soto, quien tuvo una destacada actuación y finalizó en el quinto lugar de la clasificación.

Con esta nueva presea dorada, Chile se mantiene en el cuarto lugar del medallero de los Juegos Suramericanos 2026, acumulando hasta ahora tres medallas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce.

Cabe recordar que el lunes, además del triunfo de Vidaurre, Ángel Inostroza consiguió el segundo oro para Chile al imponerse en el torneo de simulación de conducción (eSports).

Así, el Team Chile continúa sumando medallas y se mantiene entre las delegaciones protagonistas de esta edición de los Juegos Suramericanos.

(IMAGEN DE @TEAMCHILE_COCH)

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