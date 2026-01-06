Anuncio inminente: Lanús da por cerrado el fichaje de Matías Sepúlveda

Todo parece indicar que es solo cuestión de tiempo para que el mediocampista nacional Matías Sepúlveda abandone las filas de Universidad de Chile y se transforme en futbolista de Lanús

Al menos así lo hizo saber Alejandro Marón, vicepresidente del cuadro granate, quien en conversación con En Cancha sostuvo que están muy cerca de abrochar la contratación del volante.

"Estamos trabajando aún en los detalles, pero de no ocurrir nada extraño, se dará", indicó el dirigente del vigente campeón de la Copa Sudamericana.

El "Tucu" llegó al elenco azul para la temporada 2024 y si bien tardó en ganarse un espacio dentro de la consideración de Gustavo Álvarez, finalmente logró convencer al director técnico gracias a su polifuncionalidad, actuando tanto en medio terreno como de lateral o carrilero por izquierda.

En sus dos años vistiendo la camiseta del conjunto, Sepúlveda ha disputado 74 partidos, con un saldo de ocho goles y diez asistencias, además de ganar una Copa Chile y una Supercopa.

PURANOTICIA