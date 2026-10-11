Antofagasta vence a San Marcos de Arica y sigue en la lucha por el ascenso directo

Antofagasta no se baja de la lucha por el ascenso directo a Primera División luego de obtener un categórico triunfo como local sobre San Marcos de Arica.

La escuadra Puma era conocedora del traspié de Santiago Wanderers en la jornada sabatina, por lo que una victoria los posicionaría bien arriba en la tabla, quedando de momento a cuatro puntos del líder Cobreloa.

El dominio de "CDA" se vio plasmado en las redes desde temprano con la anotación de Brayan Hurtado a los 22' para establecer el 1-0.

Previo al descanso, las cifras se volvieron aún más tranquilizadoras para Antofagasta con el gol de Josepablo Monreal desde el punto penal.

La segunda fracción sirvió para consolidar el triunfo de los locales, aunque hubo preocupación cuando Diego Rojas fue expulsado a los 54', pero la llegada del tercer gol, nuevamente por medio de Hurtado, trajo la tranquilidad y los festejos.

Antofagasta alcanzó los 44 puntos, cuatro menos que Cobreloa, y a falta de tres partidos todavía tiene la opción de alcanzar el ascenso directo.

PURANOTICIA