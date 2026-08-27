Ante Arsenal y Bayern: Betis de Manuel Pellegrini conoció a sus rivales para la fase de liga de Champions League

La edición 2026-2027 de la Champions League tendrá presencia chilena con el Betis de España que dirige Manuel Pellegrini. Y el cuadro del "Ingeniero" conoció a sus rivales, luego de que este jueves se realizara el sorteo de la fase de liga.

Entre los ocho partidos que disputará en este formato, el conjunto verdiblanco chocará contra dos poderosos como son el Arsenal en Inglaterra, finalista de la "Orejona" este año, y el Bayern Múnich como local.

Los demás elencos que enfrentará serán el Porto como dueño de casa, el Borussia Dortmund de Alemania como visita, el Lille en Francia, el Feyenoord de Países Bajos como dueño de casa y el Bratislava en Eslovaquia.

Consignar que en la fase de liga, todos los equipos juegan ocho partidos, cuatro en calidad de local y cuatro de visita.

Los ocho primeros equipos en la clasificación avanzarán automáticamente a octavos de final, mientras que los cuatro que finalicen entre el 9° y el 24° puesto disputarán un playoff con duelos de ida y vuelta por un cupo a la siguiente ronda.

(Imágenes: @RealBetis)

PURANOTICIA