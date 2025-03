Aníbal Mosa y traspiés de Colo-Colo: "Esto no es cómo parte, sino cómo termina"

Con la derrota del domingo ante Huachipato en Talcahuano, Colo-Colo sumó su segunda caída consecutiva en la Liga de Primera 2025, por lo que comenzaron a surgir de entrada cuestionamientos al cuadro albo en esta temporada.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió al paso y desestimó las críticas contra el juego del elenco albo y aseguró que no habrá sorpresas al cierre del mercado de fichajes.

"Para momentos duros, equipos y personas duras, lo tomamos como un desafío. Vamos a sacar este trabajo adelante. Esto no es cómo parte, sino cómo termina. Tranquilidad no más", comenzó diciendo el timonel del conjunto de Macul.

"Claro que duele, pero eso no quita la confianza en el equipo ni en el cuerpo técnico. No es bueno perder, pero tenemos la confianza intacta. El año pasado se dio un poco de la misma manera, con altos y bajos. Esto es una maratón, no los 100 o 200 metros. Hay que seguir trabajando", añadió el empresario puertomontino.

En la misma línea, agregó que "no desviamos nuestro camino del trabajo, entrenar, concentrarnos en lo que estamos haciendo. El equipo muestra cosas, juega a una determinada manera. Se van a ir afiatando día a día. Esto no varía en nada el trabajo que se está haciendo".

Además, respaldó al criticado atacante Javier Correa, de quien dijo que "es un tremendo delantero. El año pasado partió de cierta manera y terminó siendo fundamental. Los goleadores son así, en cualquier momento se les abre el arco y las va a hacer todas".

También defendió el rol del técnico Jorge Almirón, del que señaló que "dentro de cómo lo vieron en Talcahuano, es un hombre que sabe afrontar este tipo de situaciones, él entiende la presión, la responsabilidad. Estamos todos detrás del equipo. Hay confianza absoluta en él, no hay ninguna duda".

