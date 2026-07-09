Aníbal Mosa y negociaciones para repatriar a Jordhy Thompson a Colo-Colo: "No hemos tenido una respuesta del Oremburg"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó detalles del mercado de pases de Colo-Colo y reconoció que el club tenía en carpeta a Jordhy Thompson, actual futbolista del Oremburg de Rusia.

El dirigente detalló que "al ser un jugador con contrato vigente, necesitábamos saber si había una aceptación del club para negociar. Es distinto a negociar con jugadores libres. No hemos tenido una respuesta del Oremburg, pero indistintamente a eso tenemos varios caminos trazados hace tiempo".

Por otra parte, el mandamás del "Cacique" entregó una inesperada noticia sobre el defensa Jonathan Villagra, presuntamente pretendido por otros mercados. "No nos ha llegado oferta por ningún jugador, nada, absolutamente nada. En ese sentido, Jonathan Villagra no se mueve porque renovó hace dos semanas hasta el 2030", explicó.

Con respecto al volante argentino Claudio Aquino, cuestionado por su irregular rendimiento, el timonel del cuadro popular afirmó que "tiene contrato vigente, está siguiendo los planes de recuperación del cuerpo médico. El cuerpo técnico cuenta con él".

En un plano más general, el empresario sostuvo que "el que trabaja callado, obtiene mejores resultados. Estamos trabajando para reforzar al equipo y tener uno potente para la segunda rueda, pensando ya en lo que va a ser 2027".

Por último, Mosa apuntó que "cada jugador es un mundo en sí, es una situación diferente. Analizamos cada cosa en su mérito. Ponerse fechas juega en contra, puede ser ahora como en siete días. Esto es muy dinámico".

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