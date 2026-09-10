Aníbal Mosa pone paños fríos a las renovaciones en Colo-Colo: "Vamos a esperar. No tenemos que ser ansiosos"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, envió un claro mensaje con respecto a las renovaciones en Colo-Colo, donde uno de los nombres más potentes que aguarda por extender su contrato es el de Arturo Vidal.

"Cuando tengamos las copas arriba o la copa, porque pueden ser dos, deberían ser dos, ahí vamos a conversar sobre las renovaciones. Vamos a esperar, vamos a esperar con tranquilidad, no tenemos que ser ansiosos", expuso el dirigente.

Para justificar su postura, el timonel del cuadro popular recordó lo sucedido en la temporada 2025, donde se optó por apurar este tipo de definiciones y al final de la campaña no lograron clasificar a ningún torneo internacional.

En ese sentido, el empresario puertomontino sostuvo que "el año pasado, por ansiosos, la realidad y la vida nos pegó un cachetazo que nos dejó aterrizados en el barro".

A pesar de la amplia diferencia que sacaron en la Liga de Primera, el mandamás del conjunto albo remarcó que "no le hemos ganado nada a nadie. Si bien es cierto que tenemos 14 puntos de ventaja y algunos sueñan que ya estamos levantando la copa, hasta el momento no se ha ganado nada. No saquemos el foco de donde tiene que estar, que es la cancha. Hay que ganarle a Concepción el fin de semana".

De todas maneras, Mosa dejó en claro que al término de la campaña, la prioridad será la continuidad del director técnico Fernando Ortiz. "El entrenador no tiene su renovación. No podemos nosotros saber qué es lo que va a pasar si es que no tenemos los objetivos definidos. Cuando estén los objetivos definidos, hay que partir por la cabeza. Y la cabeza es Fernando Ortiz", sentenció.

PURANOTICIA