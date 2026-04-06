Aníbal Mosa pone la pelota al piso pese a liderato de Colo-Colo: "Todavía no se ha ganado nada"

Tras disputarse la novena jornada de la Liga de Primera, Colo-Colo logró consolidarse en la cima de la tabla de posiciones en solitario. Esto, luego de que el conjunto popular consiguiera una ajustada victoria por 1-0 frente a Deportes Concepción en calidad de forastero.

Aunque el presente futbolístico posiciona a la escuadra alba como la principal aspirante a levantar el trofeo, desde la dirigencia optaron por la cautela. Fue el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien se encargó de poner paños fríos al entusiasmo generalizado por el rendimiento del equipo.

Al ser consultado por la actualidad del club, el máximo directivo de la concesionaria fue enfático en señalar que "Todavía no se ha ganado nada. Tenemos que seguir trabajando".

En esa misma línea, el empresario oriundo de Puerto Montt recalcó que el camino hacia el objetivo final aún es extenso. "Imagínense, no llevamos ni el 30% del torneo. Esto es partido a partido. Nosotros tenemos que seguir enfocados completamente en lo que tenemos para delante", sostuvo el dirigente respecto a la mentalidad que debe imperar en Macul.

Ahora, el plantel de Colo-Colo entrará en un breve periodo de receso antes de retomar la competencia oficial. El retorno a las canchas está programado para el próximo domingo 19 de abril, oportunidad en la que recibirán a Palestino en el Estadio Monumental, en un duelo válido por la décima fecha del certamen nacional.

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