Aníbal Mosa podría dejar Blanco y Negro para liderar la Federación de Fútbol

La permanencia al mando de la concesionaria Blanco y Negro no está asegurada para Aníbal Mosa. De cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de abril en Colo Colo, el panorama sobre la continuidad del dirigente en la presidencia del Cacique se mantiene bajo un escenario de total incertidumbre.

Frente a esta situación, durante las recientes horas trascendió la información de que el empresario puertomontino estaría evaluando un cambio de rumbo directivo. Su próximo objetivo apuntaría a convertirse en el nuevo timonel de la Federación de Fútbol de Chile.

Respecto a esta posibilidad, la emisora radio ADN detalló la estrategia del directivo, afirmando que "Mosa asoma como candidato independiente para ser consejero de la Federación de Fútbol de Chile".

Siguiendo la misma línea informativa, el citado medio de comunicación complementó el alcance de esta postulación al asegurar que "Este paso podría abrirle la puerta a asumir la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile".

Debido a la inminente separación estructural entre la ANFP y la Federación, la opción de asumir dicho cargo dirigencial es una alternativa que el actual mandamás de Blanco y Negro estaría viendo con buenos ojos.

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