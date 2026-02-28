Aníbal Mosa palpita el Superclásico: “Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores”

Colo Colo y Universidad de Chile afinan detalles para disputar este domingo el Superclásico 199 del fútbol chileno, que se jugará a las 18:00 horas en el estadio Monumental, un escenario que promete estar repleto.

En la antesala del duelo, el presidente albo Aníbal Mosa se mostró confiado en el rendimiento del equipo, destacando el buen momento futbolístico y la preparación del plantel para enfrentar a su tradicional rival.

“El equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados. Estamos en nuestra casa, vamos a jugar con nuestra gente”, señaló el dirigente, subrayando la importancia de la localía en un partido de alta tensión.

El timonel del Cacique también enfatizó el rol de la hinchada, afirmando que “42 mil gargantas colocolinas” serán un factor clave para empujar al equipo en busca de un nuevo triunfo en el campeonato.

Colo Colo llega al clásico con tres victorias consecutivas, resultados que lo tienen en la parte alta de la tabla junto a Huachipato y Unión La Calera, consolidando un inicio de temporada sólido.

En contraste, Universidad de Chile atraviesa un momento complejo, ya que aún no consigue triunfos en el torneo y suma apenas tres puntos, por lo que el Superclásico aparece como una oportunidad clave para revertir su irregular arranque.

PURANOTICIA