Aníbal Mosa negó que Colo-Colo haya recibido ofertas por algún jugador en medio de la ola de rumores

Aníbal Mosa, presidente de Colo-Colo, alzó la voz el domingo en medio de la ola de rumores que envolvieron por estos días al conjunto popular, luego que varios de sus jugadores fueran señalados para salir del club.

Uno de ellos fue el delantero argentino Javier Correa, quien fue vinculado a Estudiantes de La Plata, cuadro que defendió precisamente antes de arribar al estadio Monumental a mediados del año pasado.

"No hay absolutamente nada. Me gusta que hablen de los jugadores de Colo-Colo porque significa que tenemos buenos jugadores y así lo creemos. Pero como lo he dicho, no tenemos ningún planteamiento serio ni formal por ningún jugador", aseguró Mosa en la previa del clásico con Universidad Católica.

Con respecto a Lucas Cepeda, quien estaría prácticamente listo en River Plate, el mandamás del Cacique señaló que "ayer mismo estuve a la hora de almuerzo con todos los jugadores, estaba también Lucas. Están todos tranquilos. Ellos son profesionales y se mantienen al margen de esta situación, lo dejan todo en las manos de sus representantes, que como debe ser".

Por último, el empresario de origen sirio subrayó que los futbolistas albos tenían el deber de "enfocarse en los partidos que tenemos. Son jugadores muy profesionales y están muy tranquilos. No ha habido ninguna conversación, ninguna negociación, ninguna propuesta ni formal ni informal".

